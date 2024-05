Ederson Ortega, goleiro do Transfer Talk City, está de olho na saída do Etihad

A janela de transferências de verão só será reaberta na Europa dentro de um mês, mas há muitas mudanças em andamento e fofocas circulando por aí. Transfer Talk traz para você todas as novidades sobre rumores, idas e vindas e, claro, negócios fechados!

HISTÓRIA PRINCIPAL: Ederson e Ortega considerando o futuro do City

Ederson poderia deixar o Manchester City durante a janela de transferências de verão se receber uma boa proposta, de acordo com Fabricio Romano.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

O goleiro já está recebendo interesse dos clubes da Pro League saudita e considerará suas opções quando a temporada do Man City terminar, após a final da FA Cup, no sábado, contra o Manchester United. A decisão final sobre o futuro do jogador de 30 anos será dele, potencialmente encerrando a sua estadia no Etihad depois de ter saído do Benfica no verão de 2017.

Essa não é a única saída possível de um goleiro do Man City neste verão, com Florian Plettenberg relatando que Stefan Ortega partirá se a renovação do contrato não for acordada nas próximas semanas.

O jogador de 31 anos gostaria de continuar com os campeões da Premier League, mas as conversas sobre um novo contrato que duraria até 2026 estagnaram significativamente. Ainda não há acordo, especialmente sobre os aspectos financeiros do negócio, enquanto Ortega também quer ser goleiro titular no futuro – seja pelo Citizens ou por outro clube.

Ederson participou de 43 partidas em todas as competições nesta temporada, mantendo 16 jogos sem sofrer golos, enquanto Ortega jogou 19 vezes e manteve oito jogos sem sofrer golos.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

O Manchester City pode estar em busca de um novo goleiro, com Ederson e Stefan Ortega vinculados a mudanças. Imagens de Adam Davy/PA via Getty Images

Fofoca de papel

– O Paris Saint-Germain está interessado em contratar a dupla do Napoli Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhenrelata o Corriere dello Sport, que acrescenta que Os parisienses não se deixem intimidar pelas elevadas exigências do Nápoles. Foot Mercato ligou os campeões da Ligue 1 a outra dupla, afirmando que estão fazendo de tudo para contratar o zagueiro do Lille Leny Yoro e quer seu companheiro de equipe Lucas Cavaleiro para oferecer competição ao goleiro Gianluigi Donnarumma.

– O Barcelona está interessado em contratar o meio-campista ofensivo do RB Leipzig Daniel Olmo mas precisarão concluir um acordo até 15 de julho se quiserem acionar sua cláusula de rescisão de € 60 milhões, relata Marca, que acrescenta que o Blaugrana estão correndo para encontrar os fundos a tempo. Mesmo assim, o jogador de 26 anos está calmo com a situação, já que também recebeu interesse dos clubes da Premier League Manchester United, Chelsea e Liverpool.

– A Juventus tem Domenico Berardi na mira do extremo de 29 anos que deverá deixar o Sassuolo após o rebaixamento do clube para a Série B, segundo o Tuttosport. O Bianconeri também estão interessados ​​no defesa-central do Nice Jean Clair Todibocom uma transferência para o jogador de 24 anos que deverá ser mais simples de concluir do que uma para o defesa do Bologna Ricardo Calafiori.

– Napoli quer assinar Albert Gudmundsson e não desanimam com a avaliação de 30 milhões de euros do atacante pelo Gênova, relata La Gazzetta dello Sport, que acrescenta que eles agirão rapidamente em um esforço para capitalizar qualquer incerteza financeira para a Internazionale e vencê-los na contratação. Nápoles queria incluir Leo Skiri Østigård em uma troca de jogadores, mas o Genoa está procurando um acordo estritamente em dinheiro.

– AC Milan está de olho na estrela do Torino Alessandro Buongiorno e VfL Wolfsburg Maxence Lacroix já que pretendem se fortalecer na defesa-central após a saída de Simon Kjaer, relata Calciomercato. Buongiorno é a prioridade, mas o jovem de 24 anos custaria caro, enquanto Lacroix seria mais barato porque falta apenas um ano de contrato.