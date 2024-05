Edinson Cavani se aposenta do Uruguai antes da Copa América

Edinson Cavani anunciou sua aposentadoria do Uruguai, o que significa que não representará seu país na Copa América deste verão, nos Estados Unidos.

Cavani, de 37 anos, marcou 58 gols em 136 partidas pelo Uruguai e fez parte do time que conquistou o título da Copa América de 2011. Seu número de gols pelo Uruguai só perde para o companheiro de equipe de longa data Luis Suárez (68).

No entanto, ele não joga pelo Uruguai desde que foi eliminado da Copa do Mundo de 2022 na fase de grupos.

“Minha querida Celeste, só quero agradecer por cada lição que você me deu em seu processo”, escreveu Cavani nas redes sociais.

“Não vou demorar muito. Hoje minhas palavras são poucas, mas profundas. Obrigado a cada pessoa que fez parte desta estrada ao longo dos anos. Fui e sempre serei abençoado por ter usado esta camisa que representa o que mais amo em este mundo, meu país.

Edinson Cavani se despediu de jogar pelo Uruguai. Imagens de Tom Jenkins/Getty

“Foram sem dúvida tantos anos maravilhosos. Tenho mil coisas para dizer, contar e lembrar, mas quero dedicar hoje a esta nova etapa da minha carreira e dar tudo o que tenho para onde devo estar. agora.

“Decidi me afastar, mas com o coração ainda batendo, pois foi quando chegou a minha vez de entrar em campo com esta linda camisa. Envio um forte abraço a todos os meus fãs.”

Agora no Boca Juniors, Cavani teve uma longa carreira na Europa, principalmente no Paris Saint-Germain, onde marcou 200 gols e foi o maior goleador de todos os tempos do clube antes de ser superado por Kylian Mbappé no ano passado.

Cavani também passou algum tempo no Palermo e no Napoli na Itália, antes de breves passagens pelo Manchester United e pelo Valencia. Ele voltou para a América do Sul no ano passado, juntando-se ao gigante argentino Boca Juniors.

O Uruguai foi sorteado em grupo com EUA, Bolívia e Panamá na próxima Copa América, que começa em 20 de junho.

Mauro Diaz da ESPN contribuiu para este relatório.