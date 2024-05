Edmonton Oilers superou Vancouver Canucks no jogo 7

VANCOUVER, British Columbia – Ryan Nugent-Hopkins marcou um gol e uma assistência quando Edmonton marcou três vezes no segundo período e se manteve firme para derrotar o Vancouver Canucks por 3 a 2 no jogo 7 na noite de segunda-feira para avançar para a final da Conferência Oeste.

Zach Hyman e Cody Ceci também marcaram, e Evan Bouchard deu duas assistências para os Oilers. Stuart Skinner terminou com 15 defesas.

Edmonton, que busca trazer a Stanley Cup de volta ao Canadá pela primeira vez desde 1993, enfrentará o Dallas no Jogo 1, na noite de quinta-feira.

“Fizemos um ótimo trabalho nos dois primeiros períodos, mas lutamos muito a noite toda”, disse Nugent-Hopkins em entrevista ao banco após a vitória na ESPN. “Ainda há muito trabalho pela frente, mas estamos orgulhosos do que fizemos esta noite.”

Conor Garland e Filip Hronek marcaram no terceiro período pelo Vancouver, e Arturs Silovs fez 26 defesas.

“Eles saíram com fome”, disse JT Miller, atacante do Vancouver. “Pensei que eles nos superaram no primeiro período. … Dê uma gorjeta aos Oilers.”

Depois de saber que o artilheiro Brock Boeser foi afastado dos gramados devido a um problema de coagulação sanguínea, os Canucks foram forçados a fazer malabarismos com suas linhas de ataque na segunda-feira. Sam Lafferty e Ilya Mikheyev empataram para o jogo 7 após uma ausência de dois jogos, enquanto Vasily Podkolzin foi eliminado.

Silovs foi a história do primeiro período, parando todos os 13 chutes que enfrentou. Embora os Canucks tenham conquistado o primeiro power play do jogo no final do período inicial, Skinner precisou fazer apenas duas defesas no período.

“Sabemos como tornar isso estressante”, disse o capitão do Edmonton, Connor McDavid, em sua entrevista no gelo na SportsNet. “Nós distribuímos um e tornamos tudo interessante e eles são uma grande equipe lá, eles continuariam lutando. Mas nós resistimos e fiquei orgulhoso do grupo.”

Ceci abriu o placar no primeiro chute de seu time no segundo tempo, com um chute da ponta direita que bateu Silovs no alto para o lado da luva aos 1:16. Os Oilers então iniciaram seu primeiro power play, e Hyman marcou seu 11º gol na liderança dos playoffs ao desviar o chute de Bouchard para o lado de Silovs aos 5:20.

Nugent-Hopkins ampliou a vantagem para 3-0 com um chute de ângulo fechado faltando 4:38 para o fim. Foi o primeiro gol de power play de Edmonton em três jogos.

“Esperamos muito de nós mesmos”, disse Nugent-Hopkins. “Mas você simplesmente não pode dizer isso, você tem que sair e fazer.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.