Elegibilidade do Vale-Refeição Extra: Quem receberá benefícios extras do SNAP neste verão?

Tneste verão, Washington está apresentando SOL Bucks, um novo programa que ajudará mais de 500 mil crianças a ter acesso a alimentos. O Verão Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) programa, autorizado pelo governo federal em dezembro de 2022, tem como objetivo atender às necessidades nutricionais das crianças durante os meses de verão.

O Departamento de Serviços Sociais e de Saúde (DSHS) recebeu luz verde em abril de 2024 para implementar o programa, colaborando com o Superintendência de Instrução Pública (OSPI) para distribuir esses benefícios.

Quem tem direito ao pagamento?

Cada criança elegível receberá um pagamento único de US$ 120, que será carregado em novos cartões SUN Bucks e enviado pelo correio a partir do início de junho.

A elegibilidade varia, com algumas crianças qualificando-se automaticamente. Aqueles matriculados em escolas que oferecem o Programa Nacional de Merenda Escolar (NSLP) ou Programa de Café da Manhã Escolar (SBP) e que se qualificarem por meio de solicitação de alimentação ou Pesquisa de Renda Familiar receberão automaticamente o benefício.

Além disso, as crianças dos 8 aos 18 anos em agregados familiares que recebem FOTOPrograma de Assistência Alimentar (FAP), Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) ou Assistência Financiada pelo Estado (SFA) também se qualificarão automaticamente.

Para alunos que não se qualificam automaticamente, um processo de inscrição está disponível. Para serem elegíveis, estes alunos devem frequentar uma escola que participe no NSLP ou SBP e viver num agregado familiar que cumpra as Directrizes de Elegibilidade de Rendimento do NSLP para refeições gratuitas ou a preço reduzido. Em breve, as inscrições estarão disponíveis online em inglês e espanhol e serão aceitas até 31 de agosto.

O recebimento dos benefícios do SUN Bucks não afetará o status de imigração, pois a regra de Encargo Público não se aplica a este programa. Esses benefícios complementam o verão existente Programas de nutrição infantile as famílias são incentivadas a continuar participando de outros programas alimentares de verão em escolas locais e comunidades, mesmo que recebam benefícios do EBT de verão.

A partir de 13 de maio, as famílias podem obter ajuda com inscrições ou outras dúvidas sobre o SUN Bucks ligando para o Contact Center do SUN Bucks no número 1-833-543-3230 (TTY: 1-800-833-6348), disponível das 8h às 17h. :00, de segunda a sexta, exceto feriados.