Elegibilidade para perdão de empréstimos estudantis: Quem é elegível para a próxima rodada de perdão de empréstimos estudantis?

Tele Administração Biden deu um passo significativo no enfrentamento da crise da dívida estudantil ao perdoar US$ 6,1 bilhões em empréstimos estudantis para 317.000 pessoas que frequentaram o The Art Institutes. Esta rede de escolas com fins lucrativos fechou no outono passado em meio a alegações de fraude, deixando muitos estudantes sobrecarregados com dívidas e um sentimento de traição.

Presidente Joe BidenA administração do país tem trabalhado para resolver os impressionantes 1,7 biliões de dólares em dívidas estudantis do país. Este último esforço faz parte desse plano, após um revés quando o Supremo Tribunal bloqueou uma iniciativa mais ampla de perdão de empréstimos universitários no ano passado.

O Institutos de Arteque tinha filiais em cidades como Atlanta, Fort Worth, Nova York e Tampa, fechou permanentemente em setembro após o Departamento de Educação descobriu que a instituição havia deturpado as taxas de emprego e os salários dos seus graduados. Secretário de Educação Miguel Cardona expressou indignação, afirmando que os alunos que contraíram empréstimos para frequentar essas escolas “receberam pouco, mas mentiras em troca”.

“Devemos continuar a proteger os mutuários de instituições predatórias – e trabalhar para um sistema de ensino superior que seja acessível aos estudantes e aos contribuintes”, enfatizou Cardona.

Institutos de Arte alegaram falsamente 80% de colocação profissional

Presidente Biden também pesou, destacando que a sua administração já perdoou um total de 29 mil milhões de dólares em dívidas de 1,6 milhões de estudantes que foram aproveitados pelas suas faculdades, sofreram encerramentos abruptos ou foram cobertos por acordos judiciais relacionados.

Além deste último anúncio, a administração Biden já perdoou mais de 160 mil milhões de dólares a quase 4,6 milhões de mutuários. Este esforço contínuo reflete o compromisso da administração em fornecer alívio para aqueles que estão sobrecarregados com dívidas estudantis.

A investigação sobre o The Art Institutes revelou descobertas alarmantes, incluindo a falsa alegação da empresa de que 80% dos seus graduados encontraram emprego nas suas áreas de estudo no prazo de seis meses após a formatura.

O valor real nunca ultrapassou 57%, segundo o Departamento de Educação. Além disso, a escola alegadamente deturpou os rendimentos dos seus formandos e anualizou os rendimentos estimados dos formandos que tinham empregos temporários.