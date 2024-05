Elle Brooke critica Paige VanZant por se recusar a promover sua luta; VanZant diz que não é uma ‘influenciadora’

Elle Brooke não pode deixar de se perguntar se Paige VanZant sabia no que estava se inscrevendo ao concordar em lutar com ela no evento principal do Misfits Boxing no sábado em Houston.

No que diz respeito à luta em si, VanZant tem muito mais experiência e deve ser o grande favorito para vencer. Mas os problemas de Brooke com VanZant realmente decorrem da recusa de seu oponente em interagir com ela nas redes sociais, por meio de entrevistas ou em qualquer outro lugar, na esperança de despertar o interesse em sua luta.

Mesmo depois que Brooke fez o photoshop de VanZant para passear com o cachorro de seu marido, o ex-desafiante ao título do Bellator Austin Vanderford, com a legenda: “a única coisa que tenho inveja de Paige VanZant é seu relacionamento com Austin… o sonho de toda mulher”, ela não entendeu uma resposta. Na verdade, até quarta-feira, VanZant nem viu a postagem.

“Estou aqui para tornar esta luta a maior possível e obter o máximo de visualizações possível”, disse Brooke em um encontro cara a cara com VanZant no Facebook. A hora do MMA. “Paige não veio para o espaço do Twitter. Ela não poderia se dar ao trabalho de fazer isso, ela nem poderia comparecer para isso. Ela foi para casa no segundo dia em Houston. Eu voei 10 horas em um vôo em cada sentido e ela nem estava lá no segundo dia. É o que você precisa fazer para despertar o interesse das pessoas.”

Claro que promoção faz parte do trabalho, até no UFC.

Os lutadores são obrigados a participar de entrevistas na mídia, coletivas de imprensa e outras ativações antes de um evento. Mas VanZant se irritou com as acusações de Brooke de que ela não estava fazendo o suficiente para aumentar o entusiasmo pela luta.

“Acho que não estou promovendo a luta como um influenciador, tanto quanto os influenciadores o fazem”, disse VanZant. “Estou acostumado a um tipo diferente de organização. Você simplesmente aparece no UFC e luta. Sou novo no mundo dos influenciadores. Não tenho certeza do que mais alguém espera que eu faça. Estou aqui para lutar, é isso. Eu tenho um objetivo, um trabalho. Cada hora do meu dia é dedicada e tempo bloqueado na preparação para essa luta, na preparação para vencer.

“Acho que o Misfits sabe o que fizeram quando me contratou, e eles me contrataram por um motivo. Eles não me contrataram com base nas minhas merdas, porque obviamente na maior parte da minha carreira, eu simplesmente não sou essa pessoa. Eu sou respeitoso. Eu respeito as pessoas contra quem estou lutando.”

Brooke discordou veementemente, principalmente porque entende que eventos influenciadores como o Misfits Boxing atraem um público diferente dos shows realizados pelo UFC ou BKFC, onde VanZant lutou anteriormente.

“Acho que para mim, número 1, foi rude porque se você quer estar neste espaço, é isso que você tem que fazer”, disse Brooke. “Quando você aceitou essa luta, você provavelmente pensou do que se trata? Todo mundo sabe do que se trata. Quer seja Jake Paul, Logan Paul, KSI, as pessoas sabem, então dizer, ‘Isso é novo para mim, não sei como promover isso’, acho que é um pouco policial.

“Você nem sempre precisa bater no seu oponente, mas poste sobre isso. Esse é o mínimo. Dizer: ‘Tudo o que tenho feito é treinar’ – bem, eu também, mas é isso que você tem que fazer nesta área e se quiser permanecer nesta área, pessoalmente, você vai se acostumar isso e isso é algo que você terá que fazer.

Por mais que ela tenha discordado da recusa de VanZant em se envolver com ela para promover a luta, Brooke na verdade deu um golpe não tão dissimulado em seu oponente de 30 anos por ter aproveitado esta oportunidade.

Brooke obviamente espera vencer, mas ela sabe que está enfrentando grandes probabilidades contra um veterano do UFC e BKFC em sua estreia no boxe profissional, após várias lutas de exibição contra estrelas de reality shows e outros influenciadores. Enquanto isso, VanZant decidiu não voltar ao UFC ou marcar outra luta corpo a corpo no BKFC, mas em vez disso veio ao Misfits para lutar contra um influenciador.

“Como você passa de estar no UFC, sem dúvida um dos maiores palcos da luta, dos esportes de combate, para depois lutar contra um influenciador?” Brooke disse. “Há uma razão para que [Floyd] Mayweather faz isso, é por dinheiro. Não acho que seja mais necessariamente pela paixão. Você está fazendo isso por dinheiro e quem sou eu para julgar? Mas não acho que você possa necessariamente dizer que é por amor ao esporte. Porque você está lutando contra um influenciador. O que você ganha com isso?”

“Ela saiu do UFC, do BKFC, para agora lutar contra um influenciador. Não sei, na minha cabeça não é porque ela está em uma maré de derrotas e fica tipo, ‘Eu quero uma luta fácil.’ Ela está me subestimando?

VanZant discordou e elogiou Brooke como uma oponente digna – mesmo que ela não diga isso.

“Estou triste [hear] você se considera um influenciador”, disse VanZant. “Acho que obviamente vejo você sob uma luz mais elevada do que você. Acho que você é um lutador profissional, um boxeador profissional, e é isso que me preparei para fazer.”