Bmilionário Elon Musk anunciou que sua empresa SpaceX fará uma doação generosa para ajudar no combate às enchentes que deixaram partes do Brasil devastadas após Gisele Bündchenapelo.

O estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, foi atingido por enchentes históricas na região, com 108 mortos, 374 feridos e 136 desaparecidos, segundo a Defesa Civil.

Mais de 1,5 milhões de pessoas foram afectadas devido às inundações e muitas foram forçadas a evacuar as suas casas, procurando abrigo noutro local.

Várias equipes de resgate e voluntários estão trabalhando para ajudar as pessoas presas pelas enchentes, com algumas áreas desaparecendo sob a água. A situação é ainda agravada pelas recentes chuvas, que levaram à suspensão das operações de resgate em certas regiões.

Almíscar, que doou bilhões de dólares para instituições de caridade, ofereceu doar 1.000 terminais Starlink para fornecer Internet de alta velocidade na área para as pessoas afetadas. O projeto inovador de internet via satélite é desenvolvido por sua marca de tecnologia SpaceX e permanecerá de uso gratuito.

“Dadas as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, a @Starlink doará 1.000 terminais para equipes de emergência e disponibilizará gratuitamente o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere. Almíscar escreveu em sua conta X para seus 183 milhões de seguidores.

O pedido de ajuda de Gisele

Ao lado Almíscara mensagem de foi um vídeo da supermodelo brasileira Gisele Bündchena ex-esposa da estrela da NFL Tom Bradyque destacou a necessidade urgente de doações enquanto a nação luta para lidar com os danos.

“Meu estado natal, o Rio Grande do Sul, no Brasil, teve a pior tragédia de sua história”, disse ela no curto clipe. “Fortes chuvas inundaram cidades inteiras na maior parte do estado. Não são uma ou duas cidades, são mais de 350 cidades afetadas”.

Bündchen passou a descrever as imagens de sua terra natal como “dolorosas e comoventes”, enquanto pedia doações para “ajudar de qualquer maneira que puder”.

President Luiz Inacio Lula da Silva pareceu atribuir a culpa da catástrofe natural às alterações climáticas e enfatizou a necessidade de uma acção mais forte em resposta às inundações.