Emma Coburn diz que o sonho de Paris ‘acabou’ após fratura no tornozelo e cirurgia

TA três vezes atleta olímpica dos EUA, Emma Coburn, diz que seu “sonho de Paris acabou” depois de quebrar o tornozelo no encontro da Diamond League em Xangai e passar por uma cirurgia.

Coburn, que conquistou a medalha de bronze nos 3.000 metros com obstáculos nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016, agora perderá as provas de pista dos EUA para as Olimpíadas de Paris.

“O sonho de Paris acabou”, escreveu Coburn, de 33 anos, em sua conta do Instagram na quinta-feira.

Coburn pensava que ela apenas torceu o tornozelo direito em um salto na água durante a corrida de obstáculos de 3.000 metros no último sábado, mas exames posteriores revelaram danos significativos.

“Quando cheguei em casa, as imagens mostraram ligamentos rompidos, cartilagem danificada e uma fratura no maléolo medial”, escreveu ela.

Durante a cirurgia, um parafuso foi implantado para a fratura.

“Se tudo correr bem, posso começar a correr novamente em 6 semanas. Isso significa que estou fora das seletivas olímpicas”, escreveu Coburn, que também competiu nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e nas Olimpíadas de Tóquio em 2021.

Coburn também foi campeão mundial de 2017 na corrida de obstáculos de 3.000 metros.

Sua postagem incluía trechos de vídeo dela se exercitando após a cirurgia com o tornozelo engessado.

“Vejo você lá ainda este ano”, escreveu ela.