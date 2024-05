Enfermeira Silvana Porangaba pode ser mais uma mulher na Câmara de Vereadores de Igreja Nova

A enfermeira Silvana Torres Porangaba, especializada em Enfermagem Obstétrica, atua como Enfermeira no Programa Estratégia da Família no município de Igreja Nova há 21 anos. Dona de um carisma que cativa a muitos, Silvana será uma das mulheres que colocará seu nome à disposição do eleitorado igreja-novense no próximo pelito eleitoral de outubro.

Pós-graduada em Saúde Pública e Vigilância em Saúde, bem como em Urgência e Emergência e Saúde da Família, Silvana Porangaba durante sua vida pública, atuou como Coordenadora de Atenção Básica e Secretária de Saúde de Igreja Nova, foi Conselheira no Conselho de Saúde do município, sendo também presidente deste mesmo Conselho. Atualmente, além de atuar como enfermeira na Unidade de Emergência Domitila Gila Raposo, Silvana é vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos.

Atualmente está filiada ao União Brasil e concorrerá as eleições apoiando para majoritária o nome do jovem Geraldo Neto.