Entre os links: reação de Dana White às últimas notícias, Fury vs. Usyk, consequências do UFC St.

Sábado será um dia monstruoso no mundo dos esportes de combate, principalmente por causa do mundo do boxe, pois pela primeira vez no que parece uma eternidade, um campeão indiscutível dos pesos pesados ​​provavelmente será coroado enquanto Tyson Fury luta contra Oleksandr Usyk por todas as bolinhas de gude na Arábia Saudita. Arábia. Com um confronto tão fascinante e de alto risco, quais são as maiores questões que o cercam?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel discutirá suas questões mais candentes em Fury vs. Usyk, qual seria o resultado mais interessante e quem precisa mais da vitória. Além disso, os tópicos incluem o UFC St Louis no último sábado, a grande vitória de Derrick Lewis, a vitória de Joaquin Buckley e a subsequente convocação de Conor McGregor, Dana White revelando que quer sair do UFC APEX – que coincidentemente é onde será o evento do UFC Vegas 92 de sábado. realizada encabeçada por Edson Barboza x Lerone Murphy – a luta principal do evento Maycee Barber x Rose Namajunas em julho em Denver e muito mais.

O show começa com uma reação às últimas notícias de Dana White sobre o UFC 304, Leon Edwards x Belal Muhammad 2, Tom Aspinall x Curtis Blaydes e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Brian Campbell, do Morning Kombat.

