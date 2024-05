Entrevista com o Vale-Refeição: O que acontece se você perder a entrevista por telefone ao se inscrever para os benefícios SNAP?

TAs directrizes de assistência alimentar garantem que nenhum agregado familiar terá o seu pedido de assistência alimentar negado apenas porque o seu pedido para outro programa foi negado ou os seus benefícios de outro programa foram cancelados.

Isto significa que o pedido de assistência alimentar será considerado com base no pedido original para múltiplos programas, apresentado de acordo com os prazos de processamento.

Compreendendo os benefícios SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Deficiência dos Cidadãos

Um pedido será aprovado para dinheiro, assistência alimentar e assistência infantil se o candidato atender a todas as condições de elegibilidade. Avisos de aprovação serão enviados para todos os programas considerados elegíveis, especificando o valor dos benefícios e o período de revisão.

Para cuidados infantis, se a inscrição do fornecedor não for concluída dentro do prazo de 30 dias para processamento da inscrição, a elegibilidade financeira será estabelecida e a inscrição será aprovada. No entanto, os planos e benefícios de cuidados infantis não podem ser estabelecidos até que um fornecedor aprovado seja inscrito.

Se um candidato for considerado inelegível para qualquer programa, o pedido será negado no prazo de 30 dias para assistência alimentar e assistência infantil e no prazo de 45 dias para assistência em dinheiro. Os avisos de negação indicarão claramente o motivo da negação.

O que acontece se você perder a entrevista por telefone ao se inscrever para os benefícios SNAP?

Caso o candidato falte a uma entrevista agendada, o pedido será negado no 30º dia seguinte à data do pedido de auxílio alimentação. O agregado familiar receberá uma Notificação de Entrevista Perdida e deverá reagendar a entrevista para evitar recusa.

Caso um candidato não forneça as informações exigidas ou não coopere com os requisitos de elegibilidade, a inscrição será negada após 10 dias a partir da data da solicitação por escrito.

No entanto, se as informações forem fornecidas ou se a família cooperar dentro do prazo de processamento do pedido, o pedido será reativado e os benefícios serão rateados a partir da data do pedido.

Se não for possível tomar uma decisão sobre uma solicitação dentro do período de processamento devido ao atraso da agência, a solicitação não será negada. O candidato será notificado sobre o status pendente e as ações necessárias para concluir o processo de inscrição.