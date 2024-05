Equipe de Ryan Garcia: Suplementos na luta com Devin Haney ‘deram positivo para contaminação por ostarina’

Ryan Garcia pode de fato ter um caso de suplementos contaminados.

Em comunicado enviado ao MMA Fighting na quinta-feira, a equipe jurídica de Garcia anunciou que amostras de dois suplementos declarados para a Associação Voluntária Antidoping (VADA) antes da luta de Garcia contra Devin Haney “deram positivo para contaminação por ostarina”. Tal desenvolvimento ajudaria a apoiar as alegações de Garcia de que ele é vítima de suplementos contaminados após a maior vitória de sua carreira no boxe profissional.

A equipe de Garcia incluiu resultados laboratoriais dos dois suplementos em questão do Laboratório de Pesquisa e Testes de Medicina Esportiva (SMRTL), um dos quais foi detectado na faixa de “70-2200 picogramas [of ostarine] por grama de pó” e o outro em “aproximadamente 660-830 picogramas por grama de pó”.

O depoimento completo da equipe de Garcia pode ser lido abaixo.

Os resultados dos testes de amostras de dois suplementos declarados por Ryan Garcia nos Formulários de Controle de Doping da VADA, assinados em 19 e 20 de abril, retornaram positivos para contaminação por Ostarine. Isto confirma o que temos afirmado consistentemente: Ryan foi vítima de contaminação por suplementos e nunca usou intencionalmente quaisquer substâncias proibidas ou que melhorassem o desempenho. Qualquer afirmação em contrário, questionando a integridade de Ryan como um lutador limpo, é inequivocamente falsa e difamatória. Ao longo da sua carreira, Ryan submeteu-se voluntariamente a vários testes, todos com resultados negativos, sublinhando o seu compromisso com uma concorrência justa e limpa. Além disso, vários testes negativos que levaram à sua luta contra Haney afirmam ainda mais seu histórico limpo. Os níveis ultrabaixos de Ostarine detectados em suas amostras, na faixa do bilionésimo de grama, junto com sua amostra de cabelo limpo provam contaminação e não ingestão intencional. Os resultados dos testes recentes reiteram isso.

Garcia, 25 anos, testou positivo para a substância proibida ostarina em dois testes de drogas VADA em relação à sua luta contra Haney em 20 de abril, falhando no teste de urina pré-luta em 19 de abril, bem como no teste de urina pós-luta em 20 de abril.

Ostarine é um modulador seletivo do receptor de andrógeno (SARM) proibido que tem sido associado a muitos casos de suplementos contaminados em esportes de combate no passado.

Garcia derrotou Haney em uma luta chocantemente unilateral, derrubando o ex-campeão do WBC três vezes no caminho para uma vitória por decisão. Ele manteve sua inocência desde que surgiram as primeiras notícias sobre os testes positivos de drogas no início de maio.

A equipe de Haney continua buscando anular o resultado da luta, pressionando para que a primeira derrota da carreira profissional de Haney seja revertida em uma vitória por desqualificação.

A equipe de Garcia anunciou na quinta-feira uma coletiva de imprensa para o início de junho “para fornecer mais informações e responder a perguntas”. O boxeador poderá ser multado e também suspenso, e sua vitória poderá ser anulada, a menos que Garcia seja considerado inocente de qualquer delito.