Erling Haaland, do Man City, ganha Chuteira de Ouro da Premier League

Erling Haaland conquistou a Chuteira de Ouro da Premier League pela segunda temporada consecutiva, depois de marcar 27 gols na campanha da conquista do título do Manchester City.

O City selou seu quarto título consecutivo da liga no domingo, depois de derrotar o West Ham por 3 x 1 no Etihad Stadium e terminar dois pontos à frente do Arsenal, que venceu o último jogo da temporada contra o Everton.

Embora Haaland não tenha conseguido repetir seus feitos de gol da temporada anterior, que o viu marcar 36 vezes na liga, seus 27 gols nesta temporada o levaram a vencer confortavelmente Cole Palmer (22) na corrida da Chuteira de Ouro.

O internacional norueguês recebeu críticas por algumas de suas atuações nesta temporada, principalmente pelo ex-capitão do Manchester United, Roy Keane, que o chamou de “jogador da League Two” após o empate sem gols do City contra o Arsenal em abril.

Em resposta aos comentários de Keane, o técnico do City, Pep Guardiola, saudou Haaland como o “melhor atacante do mundo”.