Escritor de ‘De volta para o futuro’ chama BS no vídeo TikTok de ‘Viagem no tempo’

O cara que escreveu “De Volta para o Futuro” chama BS em um vídeo que afirma ter capturado um viajante do tempo na vida real… e tudo se resume à logística de quebrar o continuum espaço-tempo.

Bob Gale – que escreveu os roteiros da amada trilogia dos anos 80 – disse ao TMZ … é hora de pisar no freio do DeLorean Alec SchaalA teoria de que ele pegou um cara que realmente viajou no tempo entrando em seu galpão… e supostamente emergiu bem mais velho.



TikTok / @alecschaal

Na opinião de seu especialista (do filme) … a lógica simplesmente não corresponde à viagem no tempo real, já que ele está familiarizado com ela, e é por isso que ele acha que toda essa maldita coisa é uma farsa.

Como Bob nos aponta… Marty McFly (também conhecido como Michael J. Raposa) NÃO envelheceu quando viajou de 1985 a 2015 no ‘BTTF II’. Na verdade, ninguém envelheceu quando viajou no tempo em nenhum dos filmes… e BG acha que a mesma regra provavelmente se aplicaria às viagens no tempo em nosso mundo.

Ele diz… “Acho que alguém não tem certeza do conceito! A meu ver, o cara ou tem uma máquina envelhecida (talvez ele tenha passado algumas horas assistindo ao noticiário), ou um kit de maquiagem para dar aquele visual, ou é o pai dele!”

Em outras palavras… ele não está acreditando – embora grande parte da Internet tenha caído nesse anzol, linha e chumbada.

A filmagem – que na verdade é bastante decente para uma afirmação tão ridícula – parece mostrar um cara mais jovem aleatório entrando em uma propriedade antes de entrar em um galpão. Alec diz que o cara tinha acabado de desaparecer… apenas para surgir um dia depois parecendo super velho.