Esposa do ex-jogador do Chiefs acusa Harrison Butker de ser ‘anti-LGBTQ’ e espalhar ‘anti-semitismo’ após discurso polêmico

Chefes de Kansas City chutador, Harrison Butkerse viu envolvido em polêmica após discurso que proferiu na formatura do Colégio Beneditino, ao fazer declarações sexistas e homofóbicas, que lhe renderam enormes críticas.

Uma das pessoas que criticou Butker mais duramente é Brooke Schwartzesposa do ex Chefes atacante Mitchell Schwartzque se aposentou em 2020 e venceu o Super Bowl LIV com Kansas City.

Harrison Butker, do Chiefs, faz discurso misógino de formatura voltado para mulheresParker Johnson

Brooke Schwartz ataca Butker

Em uma postagem em suas histórias no Instagram, Schwartz criticou duramente o chutador, dizendo que o marido ‘brincou muitos anos com ele e se conteve muitas coisas’, também comparando seu discurso à série ‘The Handmaid’s Tale’, além de chamá-lo de antissemita.

Em suas histórias, Schwartz também fez referência a uma opinião que ela teve anos atrás, onde se referia a ele como anti-semita e o chamava de anti-LGBTQ+.