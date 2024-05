Estes são os doces e caros presentes de Travis Kelce para Taylor Swift, para que ela não sinta falta dele em Paris

Aé Taylor Swift O Eras Tour faz o seu grande regresso, começando com uma etapa europeia em Paris, Travis Kelce está garantindo que tudo esteja pronto para manter a estrela pop encantada.

Rápido está programado para quatro apresentações com ingressos esgotados na Cidade das Luzes, marcando um período movimentado para a superestrela.

Taylor Swift hipnotiza fãs em Paris durante o show da turnê “Reputation”.

Os presentes de Kelce para Swift

Em antecipação à continuação da turnê em Paris Travis infundiu um toque de elegância parisiense em suas ofertas. De acordo com o US Sun, ele adquiriu lindas orquídeas brancas, Flor preferida de Taylorde Rene Veyrat, um histórico florista parisiense fundado em 1936, ao custo de US$ 2.050.

Além disso, ele comprou um buquê de 100 rosas vermelhas luxuosas por US$ 1.100considerado o melhor da França.

Ajudar Rápido navegue pelas movimentadas ruas da cidade com estilo, Kelce presenteou seus óculos de sol retangulares Chanel avaliados em US$ 1.840, combinando perfeitamente com a icônica bolsa 2,55, um item básico das jovens parisienses chiques, desenhada por Gabrielle Chanel em 1955, custando US$ 11.700.

Não esquecer O amor de Swift por doces, Kelce também adquiriu os melhores macarons de Paris do renomado Casa Pierre Hermfamosa por seus chefs confeiteiros de primeira linha.

“A parte europeia da turnê será intensa, longa e uma experiência fantástica, e Travis queria mostrar um toque distintamente francês”, disse a fonte ao US Sun.

“É claro que as rosas na cidade do amor são um toque lindo e as orquídeas são uma de suas flores favoritas. Taylor adora doces também, então os macarons certamente serão apreciados.”