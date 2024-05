Estrela de ‘Drag Race’ critica projeto de lei do Peru que categoriza pessoas trans como ‘doentes mentais’

TMZ. com

Modelo transgênero Carmem Carreira está falando se opôs ao novo projeto de lei do Peru que classifica oficialmente pessoas trans, não binárias e intersexuais como “doentes mentais”.

Carmen – que tem ascendência porto-riquenha-peruana – disse ao TMZ que acha que a medida do governo visa mudar as crenças pessoais do povo peruano, que ela diz apoiar a comunidade LGBTQ +, especialmente porque eles tiveram transgêneros e figuras não binárias ao longo de sua história indígena.