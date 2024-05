Estrela de ‘Love Is Blind’ Clay Gravesande namorando apenas a modelo de fãs Celina Powell

A modelo OnlyFans postou um vídeo esta semana que a mostra na cama com ninguém menos que Clay Gravesande – que acabou de aparecer na temporada mais recente do programa de sucesso da Netflix … e que estava polarizando por si só por uma variedade de razões.

Como você deve saber, os fãs de “LIB” ficaram com um gosto amargo na boca por Clay ter abandonado sua noiva Âmbar Desiree ‘AD’ Smith no final da 6ª temporada … e muitos sentiram que sua ligação com Powell confirmou suas suspeitas de que ele estava no programa pela fama, não pelo casamento.