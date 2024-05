Estrela de ‘Real Housewives’ Dorit Kemsley e Husband PK anunciam separação

As personalidades ‘RHOBH’ compartilharam sua atualização de relacionamento em uma declaração conjunta no Instagram na quinta-feira… confirmando que eles estão se separando após 9 anos de casamento.

Por fim, eles terminam com isto… “Agradecemos seu amor e apoio enquanto continuamos a fazer o trabalho necessário ao longo desta jornada. Com amor, Dorit e PK.”

A atualização vem depois de um ano difícil para o casal, que se abriu sobre suas lutas conjugais na 13ª temporada. No entanto, o casal agora afastado negou ter se separado em fevereiro, dizendo à turma de ‘RHOBH After Show’ que eles estavam resolvendo seus problemas. .

Não é nenhum segredo que Dorit e PK estavam em apuros… enquanto ela lamentava no programa sobre a falta de apoio de seu marido enquanto lidava com o TEPT após a invasão de sua casa em 2021 – o que, como você deve se lembrar, foi incrivelmente dramático. .. e capturado em vídeo de vigilância.

Maurício e sua esposa, Kyle Richardsanunciado sua própria separação no verão passado… com o magnata do mercado imobiliário se mudando nesta primavera. Parece que já há muito para as câmeras Bravo capturarem … incluindo uma nova divisão no elenco.