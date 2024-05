Estrela do ‘Big Brother’ Christmas Abbott descarta proteção DV contra ex

Estrela do “Grande Irmão” Abade de Natal não está mais buscando proteção de seu ex, Memphis Garrett … mas o ex-casal ainda manterá distância um do outro, apurou o TMZ.

Fontes familiarizadas com a situação nos dizem… Christmas rejeitou voluntariamente sua petição pedindo uma ordem de restrição contra Memphis… isso depois que ela fez alegações de violência doméstica contra ele em março.

Fomos informados de que a estrela do reality show avançou com essa decisão depois que Memphis concordou com um acordo sem contato. Embora possa parecer que todos são bons… eles são tudo menos isso.

Christmas disse ao TMZ … “Embora eu amasse Memphis, acredito que nosso casamento não era saudável e abusivo. Recebi proteção temporária dos tribunais depois de demonstrar o que considero ser violência doméstica. Embora estejamos atualmente em processo de divórcio, nós dois colocamos nossos famílias antes de tudo.”

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Ela diz que Memphis e seu filho (de um relacionamento anterior) vão ficar na casa da família … já que ela está optando por recomeçar em uma nova residência com seu filho, a quem ela acolheu com o ex Benjamin Bunn em 2018.

Ela acrescenta… “Ele concordou com uma estipulação judicial de que não entrará mais em contato comigo e desejo-lhe boa sorte no futuro.”

Christmas e Memphis eram os favoritos dos fãs de ‘BB’ – tendo se conhecido durante a 22ª temporada de “Big Brother: All-Stars”. A dupla confirmou que eles eram oficialmente um casal após o término da temporada… se casando em 2022.

Esta aliança não foi feita para durar, entretanto… nós contamos a história em março, quando Memphis pediu o divórcio. Fontes nos disseram que alegações de infidelidade e mentiras estavam no centro da separação – com Christmas e Memphis apontando o dedo um para o outro.