EUA, a estrela da Juventus, Tim Weah, junta-se ao grupo de proprietários do Brooklyn FC

A seleção masculina dos Estados Unidos e extremo da Juventus, Tim Weah, juntou-se ao grupo de proprietários do Brooklyn FC, que operará equipes profissionais femininas e masculinas na United Soccer League a partir do final deste ano.

Weah, 24 anos, nasceu no Brooklyn e jogou futebol juvenil em Nova York antes de se mudar para a França.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

O Brooklyn FC se recusou a compartilhar a participação de Weah no time, mas confirmou que está investindo em todo o clube, incluindo um time feminino da primeira divisão que será lançado em agosto na USL Super League, um time masculino da segunda divisão que será lançado em 2025 no Campeonato da USL e uma academia gratuita.

“Estou grato pela oportunidade de me juntar à equipe proprietária do Brooklyn Football Club e fortalecer nossa conexão com o povo de Nova York, o bairro onde nasci e a cidade que amo”, disse Weah em comunicado.

“O BKFC é um clube orientado para as bases, focado em oferecer não só futebol profissional de alto nível, mas também novos caminhos e oportunidades para mulheres e homens fora do campo.”

Weah fez sua primeira aparição pela USMNT em 2018, mesmo ano em que fez sua estreia sênior pelo Paris Saint-Germain.

Ele assinou um contrato de cinco anos com a Juventus no ano passado, depois de passagens pelo Celtic por empréstimo e pelo Lille na Ligue 1 da França.

Tim Weah juntou-se ao grupo de proprietários do Brooklyn FC. Imagens de Marc Atkins/Getty

Weah ganhou títulos da liga com Celtic e Lille.

Ele ajudou a Juventus a conquistar o título da Coppa Itália no início deste mês.

Weah, filho do ex-presidente da Libéria e vencedor da Bola de Ouro em 1995, George Weah, fez parte da equipe da USMNT que saiu da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 e espera-se que desempenhe um papel significativo com a equipe neste verão. Copa América.

Os times profissionais do Brooklyn FC jogarão no Maimonides Park, em Coney Island, a antiga casa do Brooklyn Cyclones, um time de beisebol da liga secundária afiliado ao New York Mets.

O Maimonides Park sediou futebol por um breve período em 2017, quando o New York Cosmos jogou lá.

As seleções masculina e feminina terão o mesmo nome e escudo.

A seleção feminina fará sua estreia em casa na USL Super League, desafiante da primeira divisão da Liga Nacional de Futebol Feminino, no dia 31 de agosto, contra o Carolina Ascent FC.

Weah se junta a um grupo de proprietários liderado pelo North Six Group e pelo presidente Matt Rizzetta, que também é dono do Ascoli FC, time italiano da Série B.

“A jornada de Tim do Brooklyn aos maiores palcos do futebol internacional e de clubes inspira todos os jogadores de futebol de Nova York e nos ajuda ainda mais a incutir uma cultura vencedora de elite em todos os nossos programas masculinos, femininos e acadêmicos”, disse o CEO do Brooklyn FC, Mack Mansfield, em um comunicado.

“Estamos ansiosos para competir por campeonatos no Maimonides Park nesta próxima temporada e além.”