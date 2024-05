Euro 2024: Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal bate recorde

Cristiano Ronaldo marcou 42 gols em 42 jogos em todas as competições pelo Al Nassr nesta temporada. Jurij Kodrun/Getty Images

Cristiano Ronaldo disputará o sexto Campeonato Europeu, recorde, depois de ser convocado para a seleção de Portugal para o torneio deste verão na Alemanha.

Ronaldo, de 39 anos, é um dos 26 jogadores convocados pelo técnico Roberto Martinez na terça-feira. Anteriormente, ele compartilhou o recorde de cinco Campeonatos Europeus com o lendário goleiro espanhol Iker Casillas.

“Em relação a Cristiano, é melhor falar sobre os dados”, disse Martinez sobre o atacante do Al Nassr na terça-feira. “É um jogador que marca 42 gols em 42 jogos pelo seu clube, e isso mostra sua continuidade e capacidade física para estar sempre em forma, além da qualidade que tem na frente do gol que gostamos e precisamos muito”.

Ronaldo é o maior artilheiro internacional de todos os tempos em competições masculinas, com 128 gols.

Os recém-coroados campeões Bernardo Silva e Rúben Dias, do Manchester City, são dois dos nove jogadores da Premier League no grupo. A dupla do Manchester United, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que enfrentará o City na final da FA Cup no sábado, também foi incluída.

O defesa do FC Porto, Pepe, é o jogador mais velho da selecção portuguesa, aos 41 anos.

“O papel do Pepe no vestiário é importante, a forma como ele representa a camisa da seleção”, disse Martinez. “Quando ele está em boa forma, é um jogador muito importante. Temos um balneário muito interessante porque temos jogadores de diferentes gerações.

“Temos uma boa mistura de experiência e jovens. É uma lista de 26 jogadores que vão dar uma boa resposta”.

Martinez também nomeou o meio-campista Vitinha, peça-chave do Paris Saint-Germain, campeão da Ligue 1. João Félix, que passou a temporada no Barcelona emprestado pelo Atlético Madrid, também foi eliminado.

João Neves, do Benfica, foi incluído. Neves, de 19 anos, foi eleito meio-campista do mês da Primeira Liga seis vezes nesta temporada.

O defesa Gonçalo Inácio é o único jogador da lista que representa o campeão português Sporting CP.

Além de Ronaldo, foram incluídos outros dois jogadores que competem na Arábia Saudita: Otávio, do Al Nassr, e Rúben Neves, do Al Hilal.

“As decisões têm a ver com o nível em que os jogadores se encontram”, disse Martinez. “O nível de competição não é um problema, é mais uma questão de número de minutos, jogos, momento pessoal e papel na selecção nacional”.

O zagueiro do Wolves, Toti, e o meio-campista do City, Matheus Nunes, foram excluídos do elenco.

“Eles [Toti and Nunes] teve um papel importante na qualificação e sem dúvida tem futuro na seleção nacional”, disse Martinez.

Portugal, campeão europeu de 2016, inicia a campanha no Grupo F contra a República Tcheca no dia 18 de junho. Eles também enfrentam a Turquia e a estreante Geórgia na primeira fase.

Seleção de Portugal para o Euro 2024:

Goleiros: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício

Defensores: António Silva, Danilo Pereira, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Nélson Semedo, Nuno Mendes, Pepe, Rúben Dias

Meio-campistas: Bruno Fernandes, João Neves, João Palhinha, Otávio, Rúben Neves, Vitinha

Avançados: Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Neto, Rafael Leão