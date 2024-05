Ex-arremessador do Red Sox Austin Maddox é preso em picada de predador anti-criança

Gabinete do Xerife de Jacksonville

Ex-escolha de terceira rodada da MLB Austin Maddox foi preso durante uma armação contra predador infantil na Flórida no mês passado … e agora, o ex-arremessador do Red Sox está enfrentando várias acusações criminais.

O Gabinete do Xerife de Jacksonville divulgou os resultados de sua apreensão de cinco dias da “Operação Valiant Knights” na segunda-feira… alegando que 27 homens acreditavam que estavam se comunicando com meninas menores de idade online – mas na realidade, eles estavam falando com detetives.