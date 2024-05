Ex-campeão da NBA com o Celtics condenado a 40 meses de prisão por esquema de fraude na saúde

Fvermes NBA avançar Glen “Big Baby” Davisconhecido por sua passagem pelo celtas de Boston, foi condenado por um juiz federal na quinta-feira a 40 meses de prisão, além de três anos de liberdade supervisionada. Isto segue-se à sua condenação em novembro de 2023 num alegado esquema para fraudar o NBA plano de benefícios de saúde.

Davisde 38 anos, que mantém a sua inocência desde que as acusações foram proferidas em outubro de 2021, foi considerado culpado de múltiplas acusações de fraude e conspiração para fazer declarações falsas.

O antigo céltico também foi condenado a pagar US$ 80.000 em restituição. As condições para sua libertação supervisionada incluem frequentar um curso de gestão financeira e receber tratamento medicamentoso obrigatório.

Ex-companheiros de equipe pediram clemência para Davis

O caso, que viu um total de 22 pessoas condenadas, incluindo 18 ex-jogadores como Terrence Williams e Keyon Doolingenvolve a apresentação de reivindicações médicas falsas junto ao Plano de saúde e bem-estar dos jogadores da NBA.

Williansdescrito como o líder, foi condenado a 10 anos em agosto passado, enquanto outro ex-jogador, Will Bynumrecebeu uma sentença de 18 meses por mentir sob juramento.

Durante a sentença, o procurador assistente dos EUA Ryan Finkel caracterizado Davis como tendo executado um “esforço sofisticado e inteligente” para mascarar seus erros. Apesar das cartas de depoimentos de familiares, ex-técnicos e NBA dirigentes sindicais de jogadores, incluindo André Iguodalapedindo clemência, poucos membros do público compareceram à audiência.

Davis recebeu toda a força da lei

Davisque se aposentou do NBA em 2015, após uma carreira de sucesso, incluindo a conquista do campeonato de 2008 com o Celtas, ficou cada vez mais animado ao longo da audiência. Ele implorou Juíza Valerie E. Caproni para ajudá-lo “voltar a ser quem eu sou” expressando profundo pesar por suas ações.

Seu advogado de defesa, Sabrina Shroff, defendeu uma pena cumprida com requisitos de serviço comunitário, terapia de saúde mental e tratamento para dependência de cannabis. Apesar de seu apelo, Davis foi condenado ao Pena de prisão de 40 meses.