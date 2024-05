Ex-campeão dos Yankees World Series revela que Kobe Bryant ‘o fez chorar’

Kobe Bryant sempre foi uma das figuras mais queridas do esporte americano e, após sua morte inesperada e trágica em 2020, o Los Angeles Lakers O jogador se tornou uma espécie de ícone em todo o mundo, com sua figura sendo reverenciada e apreciada.

A ‘mentalidade Mamba’ é sua marca registrada e, durante seus anos como jogador da NBA, sua disciplina e ética de trabalho talvez só sejam rivalizadas pelas de Michael Jordan, beirando até mesmo a obsessão. As histórias são muitas e novas anedotas sobre Kobe Bryant surgem todos os dias.

Ex-jogador da MLB lembrado principalmente por sua passagem pelo Ianques de Nova Iorque, Melky Cabrerafalou para o programa ‘Abriendo El Podcast’, com o dominicano contando uma interessante anedota que contou com Kobe Bryant.

A história de Melky Cabrera sobre Kobe Bryant…

O dominicano mencionou que durante uma série que fizeram no Arizona quando ele jogava pelo Gigantesele foi para seu hotel e ouviu que o Lakers também estávamos hospedados lá.

Ele mencionou que teve a oportunidade de tirar uma foto com Pau Gasolmas ele estava esperando a oportunidade de fazer isso com Bryant.

“Eu me levantei e disse ‘olha, eu sou um Gigantes jogador, posso tirar uma foto com você?’ E Kobe disse não”, revelou ele. “Chorei como uma criança. Chorei como uma criança, chorei mesmo. Eu tinha jaquetas, tênis (do Kobe e do Lakers), dei tudo de graça. Tudo de Kobeé.”

No final, foi uma experiência bastante reveladora para Melky Cabrerajá que mesmo como jogador profissional da MLB, campeão do All-Star e da World Series, ele não estava nem perto do nível de Kobe Bryant.