Ex-estrela da ‘USMNT’ Eric Wynalda é nomeado em relatório de bateria, vídeo de altercação

Eric Wynalda – um ex-astro do futebol da Seleção Masculina dos EUA – foi citado em uma denúncia de agressão envolvendo um adolescente … mas ouvimos que ele está ligando para BS sobre as alegações.

De acordo com um relatório policial de Las Vegas, obtido pelo TMZ, Wynalda – que estava treinando o time do clube de seu filho em um torneio recente – supostamente trocou palavras com um jogador do outro time… que alegou aos policiais que Wynalda o chamou de “vadia”. ”, insultou sua mãe e muito mais.