Ex-estrela de ‘Southern Charm’ Kathryn Dennis presa por DUI

Kathryn Dennis está enfrentando sérios problemas legais depois de ser preso na noite de segunda-feira por dirigir alcoolizado na Carolina do Sul … TMZ descobriu.

Policiais em Goose Creek, SC autuaram a ex-estrela de “Southern Charm” depois de dizerem que ela se envolveu em uma colisão de três carros. Em documentos obtidos pelo TMZ, um policial respondente descreveu o suposto estado de Kathryn no local do acidente como sendo deficiente, com “olhos brilhantes e um odor de álcool vindo de sua pessoa”.