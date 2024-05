Ex Joe Alwyn de Taylor Swift conversa com grupo de loiras em Cannes

Não há como negar Joe Alwyn tem uma queda por loiras… o ator está se cercando de um grupo de mulheres cuja cor de cabelo coincide com a de sua ex, Taylor Swift .

Confira… em um novo vídeo obtido pelo TMZ, Joe é visto se misturando na festa do Globo de Ouro que aconteceu na noite de quinta-feira no Carlton Hotel em Cannes, França. Vestido com uma roupa branca e preta, Joe estava conversando um pouco com algumas beldades loiras.