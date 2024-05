Ex-jogador de campo da MLB e estrela do LLWS Sean Burroughs morre aos 43 anos

Sean Burroughs, vencedor da Little League World Series, medalhista de ouro olímpico de 2000 e escolhido na primeira rodada do draft da MLB, morreu aos 43 anos.

A Long Beach Little League, com sede na Califórnia, disse em um comunicado postado no Instagram que Burroughs “faleceu tragicamente” na tarde de quinta-feira. Sua mãe, Debbie, disse ao Southern California News Group que a causa da morte foi uma parada cardíaca.

De acordo com o presidente da Long Beach Little League, Doug Wittman, Burroughs foi encontrado inconsciente ao lado de seu carro no estacionamento de um campo de futebol de Long Beach depois de deixar seu filho, Knox, para um jogo da Little League.

Wittman disse que a RCP foi realizada em Burroughs na esperança de reanimá-lo, mas ele permaneceu sem resposta e foi declarado morto no local pouco depois.

“Foi muito chocante”, disse Wittman ao The Orange County Register. “É um verdadeiro sentimento de família na Liga Infantil de Long Beach. Então, quando perdemos um dos nossos, dói.”

Em sua declaração, a Long Beach Little League elogiou Burroughs como “uma lenda na LBLL e na comunidade do beisebol por vencer campeonatos consecutivos da Little League World Series para a LBLL em 1992 e 1993”.

“Dizer que esta é uma perda enorme é um eufemismo”, continuou o comunicado. “… Teremos sua família em nossos pensamentos e orações durante este período e tentaremos terminar a temporada jogando o tipo de beisebol do qual o técnico Sean ficaria orgulhoso.”

Burroughs lançou no-hitters consecutivos para ajudar Long Beach a conquistar campeonatos consecutivos da Little League e depois estrelou no Long Beach Wilson High.

O filho do MVP da Liga Americana de 1974, Jeff Burroughs, foi selecionado com a 9ª escolha geral pelo San Diego Padres em 1998. O homem da terceira base fez sua estreia na liga principal em abril de 2002, registrando a primeira rebatida para os Padres em Petco Park história em 2004 e saiu do beisebol em 2007 antes de voltar a jogar de 2011 a 2012.

Sean Burroughs foi duas vezes vencedor da Little League World Series, ajudou os EUA a conquistar sua primeira medalha de ouro olímpica no beisebol e jogou nas ligas principais por partes de sete temporadas. John Cordes/Ícone Sportswire

“Eu simplesmente não tinha motivação ou paixão”, disse Burroughs à ESPN em junho de 2011 sobre sua decisão de abandonar o jogo. “Eu estava exausto fisicamente e mentalmente. Simplesmente não estava lá. Eu estava emocionalmente esgotado. Eu ainda amava o jogo e o respeitava, mas não tinha vontade de ir ao parque todos os dias. Eu meio que perdeu o desejo.”

Burroughs disse à ESPN que era um viciado em drogas que vivia em motéis baratos em Las Vegas e comia em latas de lixo. Isso durou até que ele se olhou no espelho, decidiu que não se reconhecia e jurou mudar a situação.

Ele voltou para a casa de sua infância, sob as regras da casa, e voltou à forma do beisebol.

Burroughs jogou pelos Padres de 2002 a 2005 e foi negociado com o Tampa Bay no final de 2005. Os Rays o dispensaram em agosto seguinte. Após uma breve passagem pela organização do Seattle Mariners, ele se afastou do jogo.

Ele assinou com o Arizona Diamondbacks em 2011 e encerrou sua carreira na MLB em 2012, após 10 jogos com o Minnesota Twins.

Burroughs jogou 79 partidas com o independente Long Island Ducks (2015-16), ganhando o título de rebatidas da Atlantic League em 2015.

Escolhido para a equipe dos EUA em 2000 que conquistou sua primeira medalha de ouro em Sydney, Burroughs disputou quatro partidas nas Olimpíadas e compilou uma média de rebatidas de 0,375.

“Nós do USA Baseball estamos com o coração partido ao saber do trágico falecimento de Sean”, disse o diretor executivo e CEO do USA Baseball, Paul Seiler, em um comunicado. “Sean fez parte de um de nossos times mais queridos e representou nosso país dentro e fora do campo de maneira de primeira classe. Nossos pensamentos e orações estão com a família Burroughs durante esse período.”

Em sua carreira na liga principal, Burroughs apareceu em 528 jogos, rebateu 0,278, rebateu 12 home runs e dirigiu 143.

Field Level Media contribuiu para este relatório.