Ex-mulher de Kevin Costner confirma relacionamento com amigo em comum Josh Connor

Christine Baumgartner não está mantendo seu romance com Kevin Costner a ex-amiga de é mais um segredo… descaradamente de mãos dadas em Montecito meses depois de finalizar seu divórcio.

A agora ex-mulher do ator saiu com um financiador Josh Connor Terça-feira – andando de mãos dadas em público… enquanto usam roupas esportivas para um passeio pela elegante cidade do SoCal… e eles não estão evitando o PDA aqui.