Ex-namorada de Avicii, Emily Goldberg, morreu de embolia pulmonar

TO mundo da dance music eletrônica está mais uma vez de luto pela perda, após a morte da ex-namorada do falecido DJ Avicii Emly Goldberg. A causa da morte foi um Embolia pulmonar e todas as pessoas que conheciam os dois e muitos fãs ao redor do mundo postaram suas condolências.

A morte de Goldberg ocorre quase um ano depois que ela postou uma foto sua nas redes sociais dizendo que estava livre do câncer. Ela lutou contra o câncer durante grande parte de 2022. Ele nasceu em Poway, Califórnia, em 3 de dezembro de 1989, e faleceu em 3 de abril em La Jolla, Califórnia, aos 34 anos.

A embolia pulmonar é uma condição com risco de vida em que uma ou mais artérias dos pulmões foram bloqueadas por um coágulo sanguíneo. É inevitável ligá-la ao ex-namorado e DJ Avicii, principalmente após sua morte, há 6 anos.

Assim como Avicii, Emily Goldberg fará falta

Nascido em Estocolmo em 8 de setembro de 1989, Avicii alcançou relevância mundial como DJ e produtor de música eletrônica graças à sua música “Levels”, que em 2011 se tornou um grande sucesso.

O DJ sueco, que se apresentou como estrela em festivais ao redor do mundo, ficou conhecido por colaborar com grandes artistas como Coldplay, David Guetta, Lenny Kravitz e Robbie Williams

Num documentário transmitido em 2017 pela televisão pública sueca SVT, admitiu ter sofrido problemas de saúde durante anos, em parte devido ao elevado consumo de álcool, e ter sofrido ataques de ansiedade.

Avicii morreu por suicídio durante as férias em Mascate, Omã, aos 28 anos. Seu nome verdadeiro era Tim Bergling.