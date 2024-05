Ex-NFLer Jay Ajayi lança primeiro single de rap, esperando uma colaboração futura com Travis Scott

Reproduzir conteúdo de vídeo



Ex-campeão do Super Bowl Jay Ajayi trocou suas chuteiras por um microfone – entrando oficialmente no jogo musical com um single de rap de estreia esta semana – e ele espera que a resposta às músicas seja tão boa que levará a uma colaboração futura com Travis Scott.

A ex-estrela do Philadelphia Eagles entrou pela primeira vez na cabine em tempo integral após sua aposentadoria da NFL em 2022 – fazendo rap sob o pseudônimo “Delicadeza“- e na terça-feira, ele lançou seu primeiro single, “A CABEÇA.”

O ex-running back conta TMZ Esportes ele está levando a nova carreira muito a sério… com o objetivo de apresentar “um pouco de trap, batidas do lado sul, 808 pesados ​​e muitas vibrações” em suas faixas.

“Gosto de levar o ouvinte em uma jornada quando ele ouve a música”, disse ele. “É uma experiência.”

O nativo de Londres – que disputou um Pro Bowl em seus seis anos de carreira na NFL – diz que quer que isso cresça tanto que um dia ele possa trabalhar com Scott – já que ambos compartilham alguns laços com o Texas. Ele também disse que não se importaria de trabalhar com ele no futuro Mike Deanum produtor e compositor que colaborou com celebridades como Scott, Jay-Z, Kanye West, Beyoncé, O fim de semana e mais.

Ajayi nos diz que um Grammy não é necessariamente seu objetivo – mas ele simplesmente quer estabelecer uma conexão verdadeira com os fãs.

“A maior validação da música são as pessoas mexendo com a música, as pessoas ouvindo a música, as pessoas consumindo a música”, disse Finesse.

“Para mim… esgotar um show e ter o estádio inteiro cantando a música ou pulando, acho que esse tipo de sentimento mostra que o que você está fazendo é se conectar.”



