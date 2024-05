Ex-Rams, Lions DL Michael Brockers se aposenta da NFL

O veterano atacante defensivo Michael Brockers anunciou sua aposentadoria da NFL após 11 temporadas na quarta-feira.

Ele fez o anúncio em uma postagem no Instagram e disse em um vídeo que o acompanha: “Estou me aposentando do futebol, pessoal. Estou pendurando as chuteiras, cara”. Ele agradeceu a Deus, à sua esposa, Faith, aos seus torcedores e aos Rams e Lions, os dois times pelos quais jogou em sua carreira.

Selecionado em 14º lugar geral pelo então St. Louis Rams em 2012, Brockers jogou suas primeiras nove temporadas na organização. De 2014 a 2020, ele ajudou a formar um conjunto robusto com Aaron Donald na linha defensiva dos Rams.

Os Rams negociaram Brockers com os Leões em 2021. Ele jogou duas temporadas pelo Detroit antes de ser dispensado no ano passado.

“Eu realmente quero agradecer a todos os meus fãs por apoiarem minha família e eu durante esses 11 lindos anos. Quero agradecer pessoalmente às organizações Rams e Lions por assumirem o risco de representar suas equipes”, escreveu Brockers em seu post no Instagram. “Quero também agradecer aos meus companheiros de equipe e treinadores por me tornarem o jogador que fui. Este jogo é um jogo lindo porque tem aspectos da vida ao longo do tempo e este é o momento em que tenho que estar confortável sendo desconfortável e realmente dominar isso coisa chamamos de vida.”

Brockers, 33, não jogou na NFL na temporada passada.

Ele termina sua carreira com 29 sacks e 451 tackles em 160 jogos (157 como titular).