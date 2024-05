Executivo da NFL explica programação do horário nobre com muitos Jets

O New York Jets conseguiu um número recorde de jogos no horário nobre nos primeiros três meses da temporada de 2024 porque o apelo do quatro vezes MVP Aaron Rodgers era grande demais para ser ignorado, reconheceu a NFL na quinta-feira.

“Sim, são muitos jogos no horário nobre no início da temporada, mas, obviamente, sinto que os Jets nos devem uma”, disse Mike North, vice-presidente de planejamento de transmissão da NFL, em uma videoconferência com repórteres. .

Os Jets têm seis jogos noturnos nas primeiras 11 semanas, o máximo para qualquer time desde a fusão de 1970, de acordo com o Elias Sports Bureau. A NFL e suas redes de TV foram grandes contra os Jets na última temporada – cinco jogos no horário nobre – mas o tiro saiu pela culatra quando Rodgers sofreu uma lesão no tendão de Aquiles no final da temporada na semana 1.

Data Adversário Tempo Segunda-feira, 9 de setembro @49ers 20h20, ESPN Qui, 19 de setembro Patriotas 20h15, primeiro Segunda-feira, 14 de outubro Contas 20h20, ESPN Dom, 20 de outubro @Ladrões 20h20, NBC Qui, 31 de outubro Texanos 20h15, primeiro Dom, 17 de novembro Colts 20h20, NBC

“Quando tivemos essa conversa há um ano, estávamos – todos nós – all-in nos Jets, e aquele cara durar quatro jogadas foi desanimador para muitos de nós”, disse North. “Eu sinto que poderíamos voltar atrás, e certamente nossos parceiros de transmissão, quando eles vieram até nós no início do processo falando sobre quais histórias eles queriam focar no início da temporada, obviamente o retorno de Aaron Rodgers foi fundamental para todos. .”

North disse que os Jets eram um time “agressivo”, mesmo sem Rodgers – eles terminaram 7-10 – acrescentando que melhoraram seu elenco nesta entressafra. O quarterback de 40 anos, afastado oito meses da cirurgia, está saudável e participa de treinos fora de temporada sem restrições, segundo os Jets.

Os Jets têm dois jogos na noite de segunda-feira (ESPN/ABC), dois jogos na noite de domingo (NBC) e dois jogos na noite de quinta (Prime Video). Eles abrem a programação do “Monday Night Football”, enfrentando o San Francisco 49ers em 9 de setembro. Eles poderiam conseguir mais datas no horário nobre no final da temporada por causa da programação flexível, disse North.

“Espero que ele permaneça saudável e que eles sejam relevantes”, disse North.

Em outros desenvolvimentos relacionados à programação/TV, a NFL disse que terá dois jogos em 2025 no dia de Natal, que termina na quinta-feira. Haverá jogo Netflix à tarde e jogo Prime à noite, de acordo com a liga.

A Netflix está transmitindo dois jogos neste Natal, que cai em uma quarta-feira – o Kansas City Chiefs contra o Pittsburgh Steelers e o Baltimore Ravens contra o Houston Texans. A Netflix também transmitirá pelo menos um jogo em 2026 como parte do acordo de três anos anunciado na quarta-feira.

Comentando sobre a programação de 2024, Hans Schroeder, vice-presidente executivo de distribuição de mídia da NFL, disse que a liga está entusiasmada com a estreia de Tom Brady, o novo analista-chefe da Fox Sports, na transmissão. O sete vezes campeão do Super Bowl também está tentando comprar uma participação minoritária no Las Vegas Raiders, levantando a questão de um possível conflito de interesses.

Schroeder disse que não há restrições sobre quais jogos Brady pode trabalhar.

“No momento, Tom não é dono dos Raiders e, à medida que avançamos neste ano, Tom poderá convocar qualquer jogo programado”, disse ele.

Os dirigentes da liga também abordaram algumas peculiaridades da programação deste ano. Por exemplo, os Steelers e os Chicago Bears não começam o seu jogo divisionário até à Semana 11, terminando o calendário com seis dos seus últimos oito jogos contra as equipas AFC North e NFC North, respectivamente. Isso não foi intencional, disse North.

“Parece um calendário de basquete universitário com os jogos fora da conferência primeiro”, disse North. “Não foi intencional, mas também não foi necessariamente algo que olhamos e consideramos injusto.”

North disse que é “provavelmente algo que analisaremos no futuro. Mas, novamente, [it’s] não necessariamente um desqualificador.”

Uma variável de cronograma que não foi considerada, apesar de algumas conjecturas selvagens na Internet, foi garantir que Travis Kelce e os Chiefs tivessem um jogo agendado próximo a um dos locais da turnê de Taylor Swift.

“Eu vi muitos teóricos da conspiração falando sobre Kansas City em Buffalo no meio da temporada, bem quando Taylor estava jogando contra Toronto”, disse North. “Aquele definitivamente não atingiu nossa tela de radar.”

Nenhum dos jogos do dia de Natal acontece no horário nobre. Steelers-Chiefs começa às 13h, seguido por Ravens-Texans às 16h30. Essa decisão foi tomada a partir de pesquisas de mercado e pensando no público internacional.

“Inicialmente conversamos sobre talvez replicar o que fazemos nas divisões e no campeonato. [games] e olhando para um chute do tipo 15h e 18h30″, disse Schroeder. “Recebemos muito feedback do mercado – mesmo antes de entrarmos na visão global da Netflix – que no dia de Natal, para aqueles que comemoram aquele feriado, você chega no posto das 20h, você entra em jantares, você entra em algumas viagens, você entra em algumas outras coisas.

“… Então, adotar a visão da Netflix, com a mentalidade global indo para o horário das 13h, seria a janela certa para nós, outro jogo às 16h30 daquele dia para nossos fãs em todos os lugares. Achamos que era o certo janela para resolver.”

Brooke Pryor da ESPN e The Associated Press contribuíram para este relatório.