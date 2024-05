Experiência em villa de US$ 21 mil por noite de Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce recentemente foram levados para as encantadoras praias de Lago de Como, Itália. Acabado de sair dela Turnê Eras parada em Paris, a cantora superstar e o Chefes de Kansas City O tight end desfrutou de uma escapadela romântica secreta que deixou todo mundo animado.

O refúgio escolhido? O ilustre Villa Sola Cabiati, uma joia neoclássica situada na deslumbrante propriedade à beira-mar do Grand Hotel Tremezzo. Com seis suítes opulentas e acomodações para até 12 pessoas, a vila privada proporcionou o cenário perfeito para sua estadia de três noites. É claro que esse luxo tem um preço quase $ 21.000 por noite, para ser exato.

Entrar na vila é como voltar no tempo. A grandeza do Marco do século 16 é palpável, com tetos adornados com afrescos meticulosamente preservados e trabalhos artesanais Murano lustres. As paredes são revestidas com pinturas com qualidade de museu, e os pisos originais em mosaico são um testemunho da rica história da vila. Uma vez que a casa do Duques de Serbellonia vila ainda possui relíquias de família e obras de arte da época, incluindo a cama onde Napoleão e uma vez dormiu.

O casal aproveitou ao máximo as luxuosas comodidades da villa. De piscina privada mergulhos em passeios serenos por amplos jardins de arabescos, a estadia deles foi nada menos que semelhante a um conto de fadas. Uma equipe dedicada, incluindo um mordomo, governantas, uma camareira e um chef particular, garantia que todas as suas necessidades fossem atendidas.

As fotografias capturaram os pombinhos desfrutando de uma refeição romântica na pitoresca propriedade da villa. Com uma toalha de mesa branca e estátuas prateadas no cenário, Swift e Kelce deram as mãos sobre a mesa, bebendo vinho e aproveitando as deslumbrantes vistas do lago. Após a refeição, a dupla vagou pela charmosa cidade, de braços dados, compartilhando um beijo doce que derreteu corações em todo o mundo.

Apesar de seus esforços para manter a fuga em segredo, a localização do casal se tornou um assunto lúdico no último episódio de Podcast “New Heights” de Travis. Quando seu irmão, Jason Kelceperguntou sobre seu paradeiro, Travis brincou, “Posso te dar um continente. Estou na Europa,” antes de se recusar a jogar um jogo de adivinhação. No entanto, O deslizamento brincalhão de Jason com um falso sotaque italiano convenceu os fãs de que estavam no caminho certo.

Esta fuga encantadora para Lake Como é apenas mais um capítulo na história de amor de Taylor Swift e Travis Kelce-uma história que continua a cativar fãs em todo o mundo. Quer estejam passeando nos tapetes vermelhos ou compartilhando momentos íntimos em vilas históricas, uma coisa é certa: esses dois estão criando lindas lembranças, uma escapadela romântica de cada vez.