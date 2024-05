Fã dos Blue Jays ganha seu próprio cartão de beisebol após lesão em bola

Uma torcedora do Toronto Blue Jays está ganhando seu próprio cartão de beisebol… e bastou uma bola no rosto.

Liz McGuire, que assistiu à derrota dos Blue Jays por 4-3 para o Tampa Bay Rays na sexta-feira, postou nas redes sociais após o jogo que havia sido atingida por uma bola suja de Bo Bichette. McGuire, que permaneceu até o final do jogo, sentiu o que parecia ser um enorme inchaço na testa, seguido de um olho roxo. A postagem de McGuire se tornou viral, acumulando mais de 150 mil curtidas e 10 mil retuítes.

Ei @BlueJays Meu rosto foi esmagado por uma falta de 180 km/h do taco de Bo Bichette. Eu nem peguei a bola. Até fiquei até o final do jogo. Tem alguma maneira de ficar com uma garota? #tothecore #bluejays pic.twitter.com/uXJqXenVLm

-Liz McGuire (@lizzzzzzzzzzy) 19 de maio de 2024