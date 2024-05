Fã excessivamente zelosa de Kylie Kelce pede desculpas pelo confronto ‘acalorado’

A mulher que repreendeu Kylie Kelce durante um confronto em Nova Jersey no início deste mês acaba de emitir um pedido de desculpas por suas ações “acaloradas”.

Se você perdeu… o briga aconteceu no fim de semana do Memorial Day, quando Andrée Goldbergtentativa de tirar uma foto com Kylie e Jason Kelce fora da Steve & Cookies em Margate City foi para o lado.