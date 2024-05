Fã viral da NBA, Katherine Taylor se junta ao OnlyFans

A admiração chegou ao ponto em que o serviço de “namorada de luxo” de Taylor foi bombardeado com tantos pedidos que ela teve que aumentar sua tarifa para US$ 1.500 por hora (um aumento de US$ 600).

A beldade californiana está cobrando US $ 5,99 por mês … o que foi intencional, já que ela entende que nem todo mundo tem uma pilha e meia extra disponível para sair com ela pessoalmente.

Taylor nos diz que está mais entusiasmada com os desafios de fornecer conteúdo do que com o ganho financeiro que virá com isso… já que OF lhe dá a liberdade de fazer o que quiser, quando seu outro trabalho tem mais obstáculos.