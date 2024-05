Família do Mississippi detida por ladrões de carros fora de casa, vídeo

Confira as imagens obtidas pelo WAPT News… Após o tiroteio, Allen e seu filho mais novo rapidamente se abaixaram para trás do veículo enquanto o atirador e seu cúmplice caminhavam calmamente em direção a eles.

Enquanto isso, dentro do automóvel estavam o filho mais velho, a filha e dois netos de Allen. Os ladrões retiraram alguns deles do carro – apontando a arma para o filho mais velho de Allen enquanto gritavam com ele: “Dê-me as chaves”.