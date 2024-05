Família Schumacher recebe € 200 mil em compensação por ‘entrevista com IA’

A família de Michael Schumacher recebeu 200 mil euros (217 mil dólares) de uma revista alemã que afirmou que uma entrevista gerada por IA era na verdade uma exclusividade da própria lenda da Fórmula 1.

Em abril passado, Die Aktuelle publicou uma capa prometendo uma entrevista exclusiva com Schumacher, que não é visto em público desde que sofreu uma grave lesão cerebral em um acidente de esqui em dezembro de 2013.

No final do artigo, foi revelado que foi inteiramente fabricado por IA. A família Schumacher tomou medidas legais e confirmou à ESPN o acordo, confirmado pelo Tribunal do Trabalho de Munique.

A indenização foi paga pelo grupo de mídia Funke, que no ano passado pediu desculpas à família Schumacher e rescindiu o contrato do editor-chefe responsável pela publicação do artigo.

Desde o acidente, os Schumacher não mediram esforços para garantir a privacidade de Michael, com acesso bem guardado. Acredita-se que ele esteja na casa da família na Suíça.

Um porta-voz da família Schumacher disse à ESPN em abril de 2023 que a família tomaria medidas legais por causa da entrevista. Imagens de Clive Mason/Getty

A família foi até reservada com informações sobre sua condição em um documentário recente da Netflix sobre sua vida e carreira, que o viu vencer 91 corridas e sete campeonatos mundiais e se tornar o piloto de maior sucesso do esporte.

Die Aktuelle tem uma história com os Schumachers. Em 2014, a revista postou uma foto de Michael e sua esposa Corinna na capa, com a manchete “Awake”, apenas para que a matéria em questão fosse sobre pessoas que acordaram de coma no passado.

A revista também ganhou um processo judicial contra os Schumachers no ano seguinte, depois que uma capa dizendo “um novo amor” entrou na vida de Corinna, apenas para o artigo ser sobre a filha do casal, Gina.