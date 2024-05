Famoso guardanapo do Barcelona de Lionel Messi foi vendido por US$ 965 mil

O famoso guardanapo que ligava o jovem Lionel Messi ao Barcelona foi vendido por 762.400 libras (965 mil dólares) na sexta-feira, informou a casa de leilões britânica Bonhams.

Um acordo de princípio para contratar Messi, então com 13 anos, foi escrito em um guardanapo há quase 25 anos em um clube de tênis de Barcelona. Um contrato mais formal e detalhado com o clube surgiu logo em seguida.

Uma porcentagem não divulgada do preço de venda paga taxas administrativas do leilão online, no que é chamado de prêmio do comprador.

A Bonhams disse que o leilão foi em nome de Horacio Gaggioli, um agente da Argentina, país natal de Messi, que fez parte do negócio.

A redação do contrato, escrita em tinta azul, tinha como objetivo garantir ao pai do adolescente, Jorge Messi, que o negócio seria concretizado.

O guardanapo que ligava Lionel Messi ao Barcelona foi vendido por quase US$ 1 milhão de dólares na sexta-feira. Bonhams

Jorge Messi ameaçou levar o filho de volta à Argentina porque as negociações com o Barça estavam paralisadas.

O guardanapo, contendo a data 14 de dezembro de 2000, traz as assinaturas de Gaggioli, de outro agente, Josep Maria Minguella, e do então diretor esportivo do Barça, Carles Rexach, que se conheceram em um clube de tênis.

Rexach pediu papel ao garçom e recebeu um guardanapo em branco.

O preço inicial foi de £ 300.000 (US$ 379.000).

Messi passou quase duas décadas no Barça depois de chegar da Argentina aos 13 anos para jogar nas camadas jovens do clube. Ele fez sua estreia no time principal em 2004 e jogou 17 temporadas no clube. Ele ajudou o Barça a conquistar todos os troféus importantes, incluindo quatro Ligas dos Campeões e 10 títulos da LaLiga.

Messi trocou o Barça pelo Paris Saint-Germain no verão de 2021. Desde então, ingressou no Inter Miami.