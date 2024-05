Famoso leilão de guardanapos de Messi no Barcelona é inaugurado em Londres

O leilão do guardanapo que lançou a famosa carreira de Lionel Messi no Barcelona aos 13 anos começou esta semana com um preço de referência de £ 300.000 a £ 500.000 (US$ 374.700 a US$ 624.500).

A licitação para o item é de £ 220 mil e estará aberta na casa de leilões britânica Bonhams até 17 de maio.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

– Barcelona, ​​Lionel Messi e o guardanapo: história oral de sua transferência, arranjada há 20 anos

A venda estava originalmente prevista para março, mas foi adiada devido a uma disputa pela propriedade do guardanapo, que está nas mãos de Horacio Gaggioli, um agente argentino, há duas décadas.

Josep Minguella, outro conselheiro envolvido no acordo para trazer Messi da Argentina, reivindicou a posse do guardanapo após a notícia de que seria leiloado no início deste ano.

Gaggioli contestou, enquanto Bonhams disse à ESPN que “não houve problemas” com a venda do guardanapo, que está listado em seu site como “propriedade de Horacio Gaggioli”.

O leilão do guardanapo foi aberto após uma disputa sobre sua propriedade original. Bonhams

Minguella não respondeu ao pedido de comentários da ESPN. Com o pai de Messi, Jorge, começando a duvidar do compromisso do Barça com seu filho em 2000, o diretor de futebol do clube na época, Carles Rexach, rapidamente conseguiu um acordo em um guardanapo.

Foi assinado por Rexach, Minguella, que ajudou a trazer Messi da América do Sul, e Gaggioli, que ajudou a intermediar o negócio, servindo como promessa de primeiro contrato.

Desde então, permaneceu sob a propriedade de Gaggioli, num cofre seguro em Andorra, o Principado ao norte de Barcelona, ​​espremido entre a Espanha e a França.

As negociações para que ele fosse incorporado ao museu do Barça no estádio Spotify Camp Nou do clube fracassaram no passado.

O guardanapo foi originalmente assinado em 14 de dezembro de 2000 em um clube de tênis de Barcelona, ​​depois que Rexach recebeu uma ligação frenética de Jorge Messi ameaçando levar seu filho de volta à Argentina.

“Foi quando, pensando bem, decidi tudo”, disse Rexach à ESPN em 2020 para marcar o 20º aniversário da assinatura.

“Por que um guardanapo? Porque era a única coisa que eu tinha à mão. Vi que a única maneira de relaxar o Jorge era assinando alguma coisa, dando uma prova, então pedi um guardanapo ao garçom.

“Escrevi: ‘Em Barcelona, ​​no dia 14 de dezembro de 2000 e na presença dos senhores Minguella e Horacio, Carles Rexach, diretor esportivo do FC Barcelona, ​​concorda, sob sua responsabilidade e independentemente de quaisquer opiniões divergentes, contratar o jogador Lionel Messi, desde que cumpramos os valores acordados.’

“Disse ao Jorge que a minha assinatura estava lá e que havia testemunhas, que com o meu nome eu assumiria a responsabilidade direta, não havia mais o que falar e ter paciência por alguns dias porque o Leo já podia se considerar um jogador do Barça. “

Messi, que agora joga no Inter Miami, da MLS, tornou-se o maior jogador de todos os tempos do Barça, fazendo mais jogos (778) e marcando mais gols (672) do que qualquer outro jogador que jogou pelo clube.

Durante mais de 20 anos no Barcelona, ​​ele ganhou 10 títulos da LaLiga, sete Copas del Rey e quatro troféus da Liga dos Campeões enquanto jogava pelo clube antes de ingressar no Paris Saint-Germain e mais tarde no Inter Miami.

Individualmente, ele ganhou a Bola de Ouro oito vezes, um recorde, e também foi eleito o Melhor Jogador Masculino da FIFA em três ocasiões.

O sucesso internacional com a Argentina o iludiu até recentemente, mas ele finalmente venceu a Copa América em 2021 e a Copa do Mundo em 2022, conquistando a medalha de ouro olímpica que conquistou em 2008.