Fãs de Taylor Swift chocados e irritados após a foto de um bebê na pista de um show em Paris

Fans de sensação musical Taylor Swift ficaram indignados e confusos depois que surgiu uma imagem que parece mostrar uma criança no chão durante seu show da Ears Tour em Paris no fim de semana.

A imagem foi compartilhada no X pelo usuário @ jacnights13 e era de um bebê deitado com um casaco roxo dormindo na seção em pé do Rápido show na Arena La Defense.

Há alguém, não identificado, de pé ao lado do bebê na foto, mas não está claro se é um pai ou responsável, ou um membro preocupado do público.

“Não quero ser uma dessas pessoas, mas eu realmente chamaria a segurança se visse um bebê na cova, porque NÃO é seguro lá”, o usuário legendou a foto.

Posteriormente, foi esclarecido que a imagem não pertencia ao usuário da rede social em questão, mas rapidamente se tornou viral e os fãs estão longe de ficar satisfeitos com isso.

Fãs temem pela segurança da criança

Se for preciso dizer, um concerto barulhento não é lugar para uma criança e pode causar sérios danos aos seus ouvidos, e ser colocado no chão com adultos dançando por perto que não esperam uma criança no chão é incrivelmente perigoso.

“Como mãe de um bebê desse tamanho, eu não poderia imaginar que eles estivessem em um show. Eu entendo que é difícil encontrar babás, então se você realmente precisa trazê-los, você não deveria estar no buraco . você deveria ter um porta-bebês para eles, e o bebê precisa de proteção para os ouvidos”, alguém tuitou.

“Como eles puderam pensar que trazer um bebê para esse tipo de evento é uma boa ideia”, perguntou outra pessoa.

“Não consigo imaginar o quão estressante deve ter sido para o bebê estar naquele ambiente”, escreveu alguém.

Um representante da La Defense Arena disse ao Page Six que os “termos e condições gerais de venda estipulam que todos os menores (sem qualquer limite de idade) portadores de ingresso para um concerto na arena Paris La Defense devem estar acompanhados por um adulto. as crianças permanecem sob a responsabilidade de seus tutores legais, é política do local. Para espectadores com crianças pequenas no chão, uma disposição alternativa de assentos foi proposta, mas recusada pelos detentores de ingressos.