Fãs preocupados com as ações de Fury antes da luta de Usyk: ele já perdeu

Fúria de Tysona recusa de enfrentar Oleksandr Usyk na última coletiva de imprensa pré-luta gerou uma divisão entre os fãs. Muitos telespectadores argumentam que as ações de Fury indicam que ele já perdeu a luta pelo título indiscutível dos pesos pesados.

Contudo, alguns acreditam FúriaO comportamento incomum de é uma tática inteligente destinada a jogar jogos mentais antes da luta de alto risco na Arábia Saudita. Fury começou o dia retirando-se de uma entrevista ao vivo agendada no Good Morning Britain da ITV.

A intensa sessão de treinamento de Usyk prepara o cenário para um confronto épico contra Tyson FuryInstagram

O drama se intensificou quando a equipe de Usyk apresentou uma queixa, alegando que partes da tela do anel de Riad representavam risco de tropeço. A situação agravou-se quando Fury se recusou a se envolver no tradicional confronto cara a cara com Usyk.

Em contraste, Usyk manteve um olhar firme para Fury, apenas quebrando-o quando chegou a hora das habituais fotos de levantar os punhos e flexionar os bíceps, com este último evitando contato visual com o ucraniano de 37 anos.

Reação dos fãs

Embora Fury parecesse praticamente sem emoção, ele ocasionalmente sorria, balançava a cabeça pensativamente e rosnava ao posar ao lado de Usyk. Os fãs estão divididos sobre se seu comportamento reflete medo ou uma estratégia psicológica astuta.

À medida que o confronto entre esses pesos pesados ​​invictos se aproxima, as ações de Fury alimentaram um acalorado debate online entre fãs e especialistas amadores em linguagem corporal.

Relógio de luxo comemorando a luta entre Tyson Fury e Oleksandr UsykJacob e companhia / Instagram

“Fury já perdeu, ele não consegue nem olhar para Usyk, está absolutamente atrapalhando”, disse um fã.

Outro acrescentou: “Fury parecia assustado durante toda a coletiva de imprensa”.

“Olha a diferença de altura! Tyson Fury estava procurando Usyk‘, mas ele não conseguiu descobrir onde estava”, brincou um terceiro.

Fury e Usyk se enfrentarão pelo indiscutível campeonato mundial de pesos pesados ​​no sábado, 18 de maio.