FaZe Banks diz que o Grande Prêmio de Miami foi ‘maior que o Super Bowl’, tantas celebridades!

O Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami tirou o Super Bowl da água no departamento VIP… é o que diz o jogador Bancos FaZe quem conta TMZ Esportes o evento do fim de semana passado foi “insano!!”

“A F1 era uma droga”, Banks – que foi um convidado especial do fundador da Raising Cane Todd Graves – disse sobre as festividades. “Merda é iluminada, as pessoas gostam disso claramente.”