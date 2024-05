FC United de Manchester conquista troféu europeu com vitória por 4-0

O FC United de Manchester comemora após conquistar a medalha de prata europeia. Troféu Fênix

DESENZANO DEL GARDA, Itália – O FC United de Manchester, clube dissidente fundado em oposição à aquisição do gigante da Premier League Manchester United pela família Glazer, conquistou a medalha de prata europeia no domingo com a vitória na final do Troféu Fenix.

Gols no primeiro tempo de Curtis Jones e Aaron Bennett, o artilheiro do torneio com seis gols, além de mais dois após o intervalo de Dontai Gabidon e do substituto Lewis Gilboy selaram a vitória por 4 a 0 sobre os tchecos do Prague Raptors e o segundo título do Fenix ​​​​em três anos.

O FC United, que compete na Premier League do Norte, na sétima divisão da pirâmide do futebol inglês, recuperou o troféu depois de vencer a competição inaugural em 2021-22, quando também derrotou os Raptors na final.

O clube foi fundado em 2005 por torcedores “insatisfeitos e privados de direitos” do Manchester United que protestavam contra a aquisição alavancada dos Glazers em Old Trafford. Eles venceram três promoções consecutivas nas três primeiras temporadas e chegaram à sexta divisão da Liga Nacional do Norte em 2015.

O treinador do FC United, Neil Reynolds, disse: “Foi devastador no ano passado quando não o fizemos e fomos derrotados na semifinal. Mas para retribuir a este incrível clube de futebol, este fim de semana foi sobre isso. Queríamos vencer. o troféu para os torcedores e foi isso que fizemos.”

O Troféu Fenix, em sua terceira temporada, é destinado a clubes semiprofissionais e amadores que sejam propriedade de torcedores ou tenham um forte espírito comunitário. Doze equipas de 10 países europeus diferentes participaram na fase de grupos desta temporada, com os vencedores dos grupos a qualificarem-se para os quatro mini-torneios finais, no Stadio Tre Stelle, em Desenzano del Garda.

O FC United derrotou o clube inglês Lewes FC por 1 a 0 na semifinal na sexta-feira, graças a um gol de Joseph Ferguson, enquanto o Prague Raptors chegou à final depois de vencer uma épica disputa de pênaltis por 13 a 12 contra o time londrino do Enfield Town, que havia começado a semana. ganhando a promoção à Liga Nacional Sul através dos playoffs.

O técnico do Raptors, Kim Grant, disse: “É difícil para os meninos. Ainda estou orgulhoso deles. Saímos dos bloqueios muito devagar. Não deveríamos jogar assim, mas eles jogaram bolas longas e retas e simplesmente pegamos duas vezes no primeiro tempo E no segundo tempo, obviamente, estávamos tentando ir em frente e recuperar o gol. Estávamos fora, perdemos um pouco e, novamente, dois gols em bolas longas, mas dói. .

“Não paramos de jogar. Demos o nosso melhor e o nosso melhor não foi suficiente para hoje porque não estávamos lá. Mas vamos de novo.”

No playoff do terceiro lugar de domingo, o gol tardio de Chris Whelpdale à queima-roupa garantiu a vitória de Lewes por 2 a 1 sobre o Enfield, depois que Obi Onyeagwara anulou o primeiro gol de Archie Tamplin para Lewes.