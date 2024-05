Fernando Hierro, diretor do Chivas, deve se juntar ao Al Nassr, dizem fontes

O Chivas anunciou na quarta-feira que o diretor esportivo Fernando Hierro está deixando o clube da Liga MX, com fontes dizendo à ESPN que ele se juntará ao Al Nassr da Arábia Saudita.

Conhecido por contratar o superastro mundial Cristiano Ronaldo, o Al Nassr já tentou influenciar Hierro no passado e acabou conquistando-o com uma oferta melhor como diretor esportivo de seu time, disseram fontes.

“O Club Deportivo Guadalajara informa que Fernando Hierro conversou com a diretoria da instituição para informá-los de sua decisão de aproveitar outra oportunidade profissional fora do país, razão pela qual a partir de hoje deixa de prestar seus serviços como diretor esportivo”, disse Chivas. em um comunicado à imprensa.

Segundo uma fonte, Ronaldo e Hierro, duas ex-lendas do Real Madrid, têm uma boa ligação.

Inicialmente contratado pelo Chivas após a passagem pelo Apertura de 2022, o ex-diretor espanhol quase não conseguiu ajudar a levar um troféu aos gigantes da Liga MX após uma participação na final do Clausura de 2023.

O Chivas então foi eliminado nas quartas de final do Apertura de 2023, antes de ser recentemente derrotado pelo eventual campeão Club América no Clausura de 2024.

Sem Hierro, o time de Guadalajara iniciará a pré-temporada do Apertura 2024 em menos de duas semanas.

Durante a passagem de Hierro pelo Chivas, o diretor esportivo contratou o técnico Veljko Paunovic, que foi substituído por Fernando Gago depois que Paunovic se separou mutuamente do Chivas em 2023. Gago é o atual técnico do time.

Fran Pérez, um colega espanhol contratado por Hierro como membro da diretoria do Chivas, está concorrendo para ocupar o lugar de Hierro.

Apesar de ter conquistado 12 títulos da Liga MX, o que o coloca em segundo lugar, atrás do rival Club América, que tem 15, o Chivas tem lutado no século 21 com apenas um campeonato nos últimos 17 anos.

O Al-Nassr terminou 2023-24 em segundo lugar na classificação da Saudi Pro League e sem título na Copa da Arábia ou na Liga dos Campeões da AFC.

No início desta semana, dois gols de Ronaldo estabeleceram o novo recorde da liga em uma única temporada para o maior número de gols (35) marcados por um jogador.

Informações dos repórteres da ESPN México Diego Yvey e Omar Flores foram usadas nesta reportagem.