FIFA aceita Real Madrid e Barcelona podem disputar partidas da LaLiga em Miami

Tele Estados Unidos’ A influência no mundo do futebol continua a crescer à medida que a FIFA determinou que a LaLiga Real Madrid e Barcelona pode jogar jogos da liga em Miami, Flórida, com a Copa do Mundo em 2026, e a Premier League pode não estar muito atrás.

É uma reviravolta completa no panorama das ligas de cada país europeu, já que o Conselho da FIFA aprovou isso a partir da próxima temporada alguns jogos podem ser jogados além de suas fronteiras.

Algo que a FIFA já havia proibido, os dirigentes do futebol relaxaram lentamente, como evidenciado pela Supertaça da Espanha, que foi disputada fora do país europeu em 2020, 2022, 2023 e 2024, com destino à Arábia Saudita.

João Infantino e os seus executivos abriram agora a porta à LaLiga ou à Premier League para disputar jogos noutros países, mas há apenas alguns anos os líderes da FIFA e Javier Tebas estavam em desacordo sobre esse motivo.

A LaLiga tinha até agendado um jogo da LaLiga em Miami, na forma de Barcelona e Girona, mas diante da ameaça de sanção da FIFA e da oposição de muitos times espanhóis, o presidente da liga espanhola teve que admitir, já que as regras eram claras, que um jogo doméstico a liga deveria ser realizada, sempre, dentro do país de origem.

No entanto, todos os sinais apontam para o facto de que em breve haverá uma partida da LaLiga em Miami, enquanto Tebas cumpre sua ambição.

LaLiga pode não ser a única liga europeia de topo a fazer isso

Jogar em Miami, que tem o maior número de falantes de espanhol de qualquer cidade americana em termos percentuais, é algo que pode se tornar realidade assim que receber luz verde da FIFA e a Premier League inglesa também estiver acompanhando de perto.

O mais alto nível do futebol britânico também está considerando a ideia de fazer Manchester United, Manchester City, Liverpool e muitos outros vão para o exteriormas com um plano muito ambicioso de desfrutar de partidas nos Estados Unidos, Brasil, Indonésia ou Índia.