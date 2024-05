FIFPRO e PFA ameaçam greve de jogadores do Mundial de Clubes

Os jogadores alertaram a Fifa, órgão dirigente do futebol mundial, que estão prontos para entrar em greve por preocupações de que o calendário de jogos esteja sobrecarregado, disse quinta-feira o presidente-executivo da Associação de Jogadores Profissionais de Futebol (PFA), enquanto o sindicato global de jogadores FIFPRO lidera uma ação conjunta. com várias ligas europeias, incluindo LaLiga e Premier League.

Dois dias antes da final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Borussia Dortmund, em Londres, a Premier League, LaLiga, Serie A e a PFA reuniram-se para estudar medidas para contrariar a intenção da FIFA de aumentar o número de jogos que os jogadores de futebol terão de suportar na próxima temporada com a iminente nova Copa do Mundo de Clubes.

O CEO da PFA, Maheta Molango, que pede mudanças desde fevereiro, acredita que os jogadores chegaram ao limite. Ele diz que a agenda lotada do futebol põe em risco a saúde dos jogadores e diminui a qualidade do esporte.

“Posso contar uma situação há menos de 10 dias em que entrei em um camarim que foi diretamente afetado e disse: ‘Estou feliz por estar aqui e latir um pouco, mas no final das contas depende de você. ir?”‘, disse Molango na quinta-feira.

“Alguns deles disseram: ‘Não aceito, podemos muito bem entrar em greve.’ Alguns disseram: ‘Qual é o sentido? Sim, sou milionário, mas nem tenho tempo para gastar o dinheiro.'”

As exigências aos jogadores aumentaram nos últimos anos, à medida que os torneios se expandiram e surgiram novas competições, com jogadores e dirigentes a dizerem que o calendário exigia demasiados jogos.

“Nem foi o sindicato que disse isso, foram Jurgen Klopp e Pep Guardiola. Chegamos a um ponto em que não podemos descartar qualquer ação”, disse Molango.

O sindicato global de jogadores FIFPRO, juntamente com a PFA e a Associação das Ligas Mundiais (WLA), continuam a ameaçar com ações legais se a FIFA não mudar de rumo.

Numa carta dirigida ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, e ao secretário-geral, Mattias Grafstrom, expressaram as suas preocupações com a expansão do novo Mundial de Clubes, com 32 equipas.

Em resposta, a FIFA negou as suas alegações de que tinha tomado decisões unilaterais para favorecer as suas competições no calendário internacional e não consideraria reprogramar o torneio.

“Algumas das mudanças no calendário nacional em Inglaterra foram forçadas pelo que a FIFA e a UEFA fizeram. O que aconteceu é mais uma confirmação de que algo precisa de ser feito”, disse Molango.

“Tentaremos sempre esgotar todas as vias diplomáticas, enviamos uma carta, recebemos uma resposta, mas infelizmente o tempo está contra nós. decidir, talvez um árbitro ou um tribunal.”

Informações da Reuters foram usadas nesta história.