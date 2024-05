Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie mostra passos de dança impressionantes em novo vídeo

Shiloh Jolie Pitt está quase adulta e parece que a filha de Brad Pitt e Angelina Jolie pode seguir a dança como sua carreira profissional, em vez de ser atriz, enquanto mostra movimentos de dança habilidosos em um novo vídeo.

A jovem de 17 anos usava calças de moletom largas e uma camiseta larga enquanto se jogava pela sala de dança ao som de Tanzânia por Tio Waffles e Tony Duardo, que também apresenta Sino Msolo e Boibizza.

Ela foi ensinada por Lil Kelan Carter, coreógrafo e instrutor de dança, embora não esteja claro se isso foi algo aprendido com ele ou com sua própria invenção e criação que ela produziu no local. De qualquer forma, foi impressionante.

“O movimento dela é uma loucura,” Carter disse no Instagram, legendando a postagem. “Obrigado pela sua energia @sh1lohj.”

Naturalmente, os fãs estão ansiosos para ver como estão os filhos do casal poderoso de Hollywood e como suas jovens vidas estão começando a tomar forma, apesar do fim da carreira de Brangelina como casal, e eles assistiram ao vídeo de Jolie-Pitt exibindo seus movimentos.

Um usuário respondeu à postagem do Instagram dizendo: “Posso apenas dizer… UAU! Incrível!”

Enquanto um segundo usuário acrescentou: “Ela é awwwweeessooomme”.

Eles também não são os únicos orgulhosos dela. Pitta, um dos maiores nomes de Hollywood e sem dúvida o maior nome de atuação masculina do mundo, expressou seu orgulho absoluto pelas ações de sua filha.

“Isso traz lágrimas aos olhos, sim,” Brad Pitt disse sobre sua filha ao Entertainment Tonight, antes de acrescentar: “Muito linda”.

“Não sei de onde ela tirou isso. Sou o Sr. Dois Pés Esquerdos aqui.”

Quem é Shiloh Jolie Pitt?

Nascido em 27 de maio de 2006, em Swakopmund, Namíbia, Jolie-Pitt é o quarto mais velho de seus filhos. Ela sempre atraiu a atenção da mídia desde tenra idade devido aos seus pais importantes e à sua aparição em eventos públicos e revistas.

Ao longo dos anos, seus pais foram abertos sobre As escolhas de Jolie-Pittparticularmente a sua preferência por vestir-se num estilo mais tradicionalmente masculino, o que suscitou discussões sobre identidade e expressão de género nos meios de comunicação social.

Seus irmãos são Maddox (22), Pax (20), Zahara (19) e Knox e Vivienne (15, gêmeos).